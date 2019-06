Palermo, Orlando: «Ci sarà un bando per l’acquisto del club»

Nel corso della conferenza stampa di oggi, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha fatto chiarezza sulla situazione dei rosanero

Nel corso della conferenza stampa odierna, ha parlato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sulla delicata situazione dei rosanero. Ecco le sue parole: «Possiamo dire che ci sarà un bando per l’acquisto del Palermo con l’operazione che dovrebbe chiudersi entro la fine di luglio. C’è un elemento di fiducia ossia che la Palermo di oggi non è la Palermo di 30 anni fa, ci potrebbero essere diversi gruppi seri che potranno pensare come sarebbe utile acquistare un club come il Palermo. Ci possono essere solo dei miglioramenti».

«Tifosi? Voglio dire grazie e orgoglioso di una tifoseria civile e responsabile oltre a essere legatissima alla squadra. Credo che la tifoseria fosse stanca di subire mortificazione, la presenza allo stadio è un termometro non contro la squadra ma contro la gestione. Processo contro Zamparini? La sua è una parabola particolare, perché puoi fare per tanti anni ma se poi finisci male verrai ricordato per quello che hai fatto all’ultimo».