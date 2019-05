Il Palermo vince il ricorso e resta in Serie B: i rosanero si salvano, scivolano in Serie C Foggia, Padova e Carpi

Clamoroso: il Palermo resta in Serie B! La Corte Federale d’Appello ha ribaltato la decisione del Tribunale Nazionale Federale, che aveva condannato in primo grado il club alla retrocessione in Serie C.

I rosanero ricevono invece 20 punti di penalizzazione ma rimangono in Serie B. Retrocessione invece per il Foggia, che si unisce al Padova e al Carpi.