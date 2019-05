Serie B, Palermo in ansia: dai playoff alla retrocessione il passo è breve

Serie B, ore di ansia a Palermo: attesa per oggi la sentenza della procura, dai playoff alla retrocessione il passo è breve

La Serie B, con l’ultimo turno di campionato andato in scena sabato, avrebbe emesso i suoi verdetti. Avrebbe. Perché sulla testa del Palermo pende la “spada di Damocle” della sentenza federale per presunti illeciti amministrativi. Un responso atteso probabilmente già per la giornata di oggi, un responso che potrebbe cambiare gli scenari della post-season.

Ai danni dei rosanero, infatti, il procuratore Giuseppe Pecoraro ha richiesto al Tribunale Federale Nazionale la retrocessione in Serie C, oltre che un’inibizione di cinque anni per l’ex presidente Maurizio Zamparini. Una richiesta che, se accolta, porterebbe il Perugia ai playoff al posto dei siciliani. Ed i rosanero, mestamente, nella terza divisione nazionale.