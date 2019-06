Palermo shock: non si è iscritto al campionato di B

L’ufficialità nella tarda serata, il Palermo non ha presentato la documentazione necessaria per l’iscrizione alla prossima Serie B

Stupore e rabbia tra i tifosi del Palermo che si sono ritrovati sotto la sede del club intorno a mezzanotte, termine ultimo per l’iscrizione al prossimo campionato. La Lega di Serie B ha confermato di non aver ricevuto la documentazione necessaria per l’iscrizione del Palermo alla prossima Serie B.

Fuori dalla sede sono intervenute le forze dell’ordine per placare gli animi dei tifosi (circa 50) che hanno sfogato la loro rabbia lanciando un paio di bombe carta davanti agli uffici del Barbera.

I dirigenti del Palermo sostengono di aver mandato la documentazione via pec alle 23.59, la Lega di Serie B sta verificando in questi minuti, secondo Sky Sport.