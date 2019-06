Palermo, Tuttolomondo: «Otterremo l’iscirizione al campionato»

Palermo, Salvatore Tuttolomondo parla del caos relativo all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B della squadra siciliana

Salvatore Tuttolomondo ha parlato della situazione del Palermo. Queste le parole riportate da Mediagol.it: «Sono qui con i rappresentanti della Lev Ins per affermare con assoluta certezza che non ci possono e non ci potranno essere problemi sull’accettazione di questa garanzia fideiussoria».

«Il Palermo Calcio fruisce di tutti i requisiti per ottenere l’iscrizione al campionato di Serie B 2019/20», Tuttolomondo rassicura così i tifosi rosanero.