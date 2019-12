Pallone d’Oro 2019, Messi: «Grazie a tutti. Ora mi gusto ancora di più questi momenti»

Pallone d’Oro 2019, Lionel Messi ha vinto per la sesta volta l’ambito riconoscimento individuale. Ecco le sue parole

Per la sesta volta Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro. È lui a trionfare di fronte a Manè, Van Dijk e soprattuto al rivale Ronaldo. Queste le parole del fenomeno argentino dopo la premiazione.

«Buonasera, voglio ringraziare tutti i giornalisti che hanno votato, più di 170 e da tutti i continenti. Grazie ai miei compagni del club e della Nazionale. Perdere o vincere, ho vissuto un anno grandioso, siete parte di questo premio. Ieri era il decimo anniversario del mio primo Pallone d’Oro, avevo 22 anni ed era impensabile arrivare qui oggi a ottenere il sesto, in un momento totalmente diverso per me, anche nella vita personale. In tutto questo tempo non ho mai pensato di sognare quello che sono, di fare quello che amo, sono consapevole dell’età che ho e mi gusto ancora di più questi momenti»