Pallotta sulla contestazione: «Me la sto facendo sotto…dalle risate»

James Pallotta risponde alla contestazione dei tifosi romanisti. Ecco le parole del presidente della Roma

Momento di tensione in casa Roma. Il presidente del club giallorosso, James Pallotta, è stato contestato nel corso della trasferta di Plzen. I tifosi romanisti hanno esposto lo striscione «Go home» rivolgendosi così nei confronti del presidente americano che non è sembrato preoccupato. JP infatti è stato interpellato dalla redazione diTe la do io Tokyo non le ha mandate a dire ai tifosi.

«What would a season in Rome be without it» ovvero «Cosa sarebbe una stagione della Roma senza questo» la risposta del presidente romanista. Pallotta risponde in maniera ironica e anche in maniera provocatoria, con un sms. La risposta infatti è stata anticipata dall’abbreviazione «Lmao» (Laughing My Ass Off), l’acronimo che sta a significare «me la sto facendo sotto dalle risate». Domenica nuova contestazione nei confronti del presidente, in occasione della sfida con il Genoa.