Nuova polemica tra i tifosi della Roma e James Pallotta. Critiche al presidente dopo il rifiuto di Antonio Conte

Antonio Conte ha detto no alla Roma di James Pallotta. Grande delusione nell’ambiente romano: tante le aspettative attorno all’eventuale arrivo del tecnico salentino. In città non si parlava d’altro e ora invece si parla solo del suo rifiuto. Frustrazione e delusione nella Capitale e nuovo striscione di protesta contro il presidente.

I tifosi hanno affisso uno striscione nei pressi di Trigoria, poi rimosso dalla società, e hanno attaccato il numero uno americano, ritenuto colpevole di non avere un minimo di progettualità: «Mille illusioni e un rifiuto netto la sintesi del tuo progetto. Vattene» hanno scritto i tifosi romanisti.