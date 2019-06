Pallotta troppo lontano da Roma? «Guardate Liverpool e Chelsea…». La replica del vicepresidente Baldissoni alle parole di Totti

Tra i tantissimi temi affrontati nella conferenza stampa di Francesco Totti uno dei più centrali è quello della presunta lontananza del presidente James Pallotta dalla città Roma e da Trigoria.

Il vicepresidente giallorosso Mauro Baldissoni, ai microfoni di Sky, ha così commentato la questione: «Liverpool e Chelsea hanno vinto i tornei principali europei e vi invito a verificare quanto i loro presidenti siano stati presenti all’interno della sede (ndr Roman Abramovich non può tornare in Inghilterra per questioni legali). Pallotta ha invitato Francesco a trascorrere 6 mesi negli Stati Uniti, anche recentemente lo ha invitato a Boston e nella sua residenza al mare. C’è una difficoltà di lingua e di cultura che non favorisce la comunicazione e noi avremmo potuto impegnarci di più ma l’interesse del presidente è di avvicinare questi giocatori».