Panchina Empoli, arrivano conferme per il sostituto di Andreazzoli

Andreazzoli Empoli, manca pochissimo all’addio. La società toscana ha già individuato il sostituto per la panchina

Aurelio Andreazzoli ha incontrato in giornata i vertici dell’Empoli per ufficializzare il suo addio. Il tecnico è pronto a raccogliere l’eredità di Prandelli al Genoa.

Arrivano conferme da Sky per il sostituto dell’ormai ex tecnico dei toscani: Christian Bucchi, guida del Benevento, attualmente ha un netto vantaggio sulla concorrenza per la corsa al ruolo di allenatore dell’Empoli. Una volta liberato definitivamente Andreazzoli, la trattativa entrerà nel vivo.