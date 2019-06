Dopo l’addio di Benitez al Newcastle, il favorito per la panchina è Mourinho. Tra i candidati anche un rossonero

L’ufficialità dell’addio di Rafa Benitez al Newcastle è arrivata nella giornata odierna. Il candidato principale per la panchina del club inglese è José Mourinho: secondo Calciomercato.com, lo Special One tornerebbe in Premier League.

Marco Materazzi potrebbe seguire Mou, entrando a far parte del suo staff. Tra i candidati per la panchina del Newcastle anche l’ex Milan Gennaro Gattuso, come sottolinea Sportmediaset.