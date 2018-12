Paolo Cannavaro a Tiki-Taka: «Il Napoli può fare risultato ad Anfield»

Le parole dell’ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, alla vigilia della sfida di Champions con il Liverpool: l’intervento a Tiki-Taka

PaoloCannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di ‘Tiki-Taka‘ della sfida di domani sera contro il Liverpool. L’ex centrale della formazione partenopea, intervenuto in collegamento con la trasmissione televisiva di Italia Uno condotta da Pierluigi Pardo, si è mostrato alquanto fiducioso circa le chance di qualificazione della squadra di Carlo Ancelotti. Ultimo scoglio prima degli ottavi di finale, il Liverpool di Jurgen Klopp. Che potrà anche beneficiare del fattore Anfield.

Ma Paolo Cannavaro non teme pericoli per la formazione di Carlo Ancelotti e lo dimostra nelle sue dichiarazioni in televisione. Queste le sue parole: «Le sensazioni per la partita di domani tra Liverpool e Napoli sono positive. La squadra è forte e non deve temere nessuno, sono convinto che anche ad Anfield il Napoli può fare risultato. Speriamo domani possa andare bene rispetto alla mia ultima volta. Ancelotti ha dato serenità a tutto l’ambiente e tutti i giocatori stanno facendo la differenza, la serenità che ha dato la avverto anche qui in Cina».