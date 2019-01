Paquetà sorprende Gattuso: titolare in Samp-Milan

Lucas Paquetà dovrebbe partire dal 1′ minuto in Coppa Italia contro la Sampdoria. Grande occasione per il ‘nuovo Kakà’

Il Milan prova a dimenticare le polemiche relative al futuro di Gonzalo Higuain e prova a voltare pagina, guardando oltre e pensando al campo. Si ritorna a giocare, il tempo delle chiacchiere è terminato. I rossoneri scenderanno in campo quest’oggi alle ore 18 per sfidare la Sampdoria nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida delicata per il Milan di Gattuso che si gioca la qualificazione in gara secca allo stadio Ferraris. Possibile esordio dal 1′ minuto per Lucas Paquetà, l’unico colpo di mercato dei rossoneri sin qui, acquisto più costoso di gennaio dei club di A. Dovrebbe partire da terzo di centrocampo, con Calhanoglu nei tre d’attacco.

Il brasiliano sembra aver già stregato Rino Gattuso: «Sembra un europeo. Fa giocate da brasiliano ma sa tenere bene il campo, abbina qualità a forza fisica, recepisce subito, ha la calamita, il cervello gli funziona bene anche a livello tattico. Mi ha sorpeso, è un 21enne che è arrivato al Milan dimostrando di possedere già professionalità e carisma. Vuole sempre la palla, si fa vedere, si propone, rincorre gli avversari. Abbiamo fatto un grandissimo acquisto». Stasera la prima chance per lui, prove generali per la Supercoppa e di futuro.