Lucas Paquetà ha convinto tutti gli addetti ai lavori a casa Milan: il centrocampista brasiliano è stato protagonista di sei ottimi mesi

Siamo a fine stagione e, come si fa per gli scolari, si possono già redigere le pagelle di alcuni giocatori del Milan. Tra questi quella di Lucas Paquetà che, dopo la decisione del Giudice Sportivo di fermarlo tre turni, ha finito anzitempo la propria stagione, la prima con il Milan. Ebbene, si può dire senza pericoli di essere smentiti che il brasiliano è stato promosso a pieni voti.

17 presenze da gennaio a maggio condite da un gol e tre assist. Staccandoci dai freddi numeri, Paquetà è sembrato l’uomo giusto per legare nel migliore dei modi l’attacco e il centrocampo del Milan. La distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese e che ha tenuto ai box il brasiliano per due partite, ha frenato la crescita “italiana” dell’ex Flamengo, arrivato in Italia per 35 milioni tra lo scetticismo generale. Cifra sproporzionata dicevano gli addetti ai lavori. La realtà racconta, invece, che Leonardo ha azzeccato l’ennesimo colpo di mercato dal Brasile regalando al Milan una giovane promessa pronto ad esplodere la prossima stagione.