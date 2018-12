Anche il d. s. della Juventus Fabio Paratici ieri era al Bernabeu per assistere alla finale di Copa Libertadores e per ridiscutere col Boca della situazione di Rodrigo Bentancur, ma non solo…

Sul volo charter da Torino che ieri ha portato Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur a Madrid per assistere alla finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, c’era pure (nascosto, ma nascosto bene) il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Una presenza non propriamente casuale quella del dirigente della Juventus al Bernabeu: Paratici ha assistito sì alla partitissima in salsa argentina vinta dal River ai tempi supplementari, ma ha pure colto l’occasione per parlare più da vicino con la dirigenza del Boca. Al centro delle questioni la ridefinizione dell’accordo che oltre un anno fa ha portato Bentancur in bianconero sulla scorta dell’affare sottoscritto due anni prima per il passaggio di Carlos Tevez agli Xeneizes. C’è di mezzo in particolar modo una clausola – di cui vi abbiamo già parlato – che prevederebbe la riscossione entro un anno del 50% degli incassi di una eventuale (ma improbabile) cessione juventina dell’uruguaiano da parte della società argentina.

Non che la Juve abbia volontà di vendere Bentancuar al momento, tutt’altro: i bianconeri sono ben contenti delle ottime prestazioni messe in campo finora dal centrocampista, diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Paratici tuttavia starebbe provando ad abbassare la percentuale spettante eventualmente al Boca, perché in fondo non si sa mai. Sul tavolo poi anche altre questioni di mercato: la Juve monitora al momento due giovani talenti di casa Boca, ovvero il difensore 19enne Leonardo Balerdi (che potrebbe arrivare quanto prima in sinergia con un altro club tra Sassuolo, Sampdoria o Atalanta a cui girarlo in prestito) e il 18enne centrocampista Agustin Almendra. Occhi apertissimi in vista delle prossime sessioni di mercato…