Juve, Paratici incontra Inzaghi: è lui il candidato numero uno. L’attuale tecnico della Lazio è in pole per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve

È Simone Inzaghi il grande favorito per raccogliere il testimone di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Basti pensare che Fabio Paratici – in grandi rapporti col tecnico – avrebbe già incontrato il tecnico detentore della Coppa Italia che per sposare il progetto bianconero deve però prima liberarsi dalla Lazio.

I bianconeri non hanno comunque fretta in tal senso: nella lista ci sono anche Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino per i quali è necessario attendere le rispettive finali europee. Più defilati Mourinho e Conte.