Paratici: «Superlega? Abbiamo agito con limpidezza, siamo tranquilli»

Paratici a Sky Sport: le dichiarazioni pre Fiorentina Juve. Le parole del dirigente bianconero

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina Juve.

SUPERLEGA – «Viviamo con serenità, siamo tranquillissimi di aver agito con limpidezza. Siamo sereni per tutto ciò che sta succedendo e lo è anche Agnelli. Sta progettando il futuro e anche personalmente so quanto ci tenga al bene del calcio e della Juventus. Sono state dette cose non vere: la formula non era chiusa, non volevamo abbandonare i campionati…».

PIRLO – «In caso di Champions sarà sicuramente allenatore. Non pensiamo neanche al caso B. Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, è l’unico pensiero che abbiamo».