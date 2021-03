Paratici: «Rinnovo Ronaldo non è all’ordine del giorno. Su Kulusevski…»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Porto

CONTRATTO RONALDO – «Fortunatamente ha ancora un anno di contratto, abbiamo tempo di parlare con lui. Non è all’ordine del giorno».

CHIESA – «Non è facile arrivare alla Juventus da squadre che non sono in Champions ad alto livello. È impegnativo mentalmente, i primi mesi sono difficili. Anche i grandi campioni patiscono. Su Chiesa eravamo tutti molto convinti. Avevamo intravisto in lui il carattere da Juve, al di là delle qualità. Interpreta ogni minuto con la stessa mentalità».