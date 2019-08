Paratici: «Nessun esubero. Icardi? Contento degli attaccanti che abbiamo». Le parole del direttore dell’Area Sport della Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’amichevole di Villar Perosa, Fabio Paratici ha parlato così del mercato della Juventus.

CESSIONI – «Non ci sono giocatori in esubero. C’è una lista in cui non possiamo incidere né io né in mister. In Champions possiamo mettere 21 giocatori più Pinsoglio. Il numero dei calciatori è invariato, ne sono 24. Gli altri anni ne usciva sempre uno dalla lista, quest’anno ne possiamo mettere 22 e quindi uscirà qualcuno».

DYBALA – «Dybala è uguale agli altri giocatori. È un grande giocatore della Juve, questo è riconosciuto. È chiaro che ci sono interessamenti e discorsi, si fanno per tutti i giocatori. Parleremo insieme».

ICARDI – «È un giocatore dell’Inter. Noi abbiamo grandi attaccanti, abbiamo Higuain che è un bomber, Mandzukic che è un grandissimo. Abbiamo poi Dybala e Cristiano. Non parlerei degli altri. Siamo contenti di quelli che abbiamo»