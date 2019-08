Paris Saint Germain, Leonardo vuole riabbracciare Bakayoko: il dirigente brasiliano portò il centrocampista al Milan

Tiemouè Bakayoko è stato uno dei giocatori migliori della passata stagione del Milan, ma il francese non rientra nei piani del nuovo tecnico Giampaolo. Bakayoko è tornato quindi al Chelsea, dove però non sta trovando spazio con Lampard in panchina.

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, il Paris Saint Germain sarebbe sulle tracce del centrocampista: a guidare la trattativa Leonardo, che lo portò al Milan.