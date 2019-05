Parma aritmeticamente salvo: il terzo miracolo di D’Aversa

Roberto D’Aversa è stato il condottiero del Parma. Non solo quest’anno ma anche negli ultimi due anni e mezzo

Il Parma ha battuto la Fiorentina con un autogol di Gerson e ha festeggiato l’aritmetica salvezza, nonostante la vittoria dell’Empoli. Ora al terzultimo posto c’è il Genoa, che non può più raggiungere i ducali di D’Aversa.

Questo è il terzo miracolo del discusso allenatore (non piace il suo gioco, considerato troppo remissivo) che ha preso il Parma due anni e mezzo fa in Serie C, portandolo prima in Serie B e poi alla salvezza in Serie A. Un grande lavoro del tecnico!