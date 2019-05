Parma, D’Aversa critico: «Impossibile fare meglio con questa rosa»

Parma-Sampdoria, il tecnico dei ducali ha commentato la partita dopo il pareggio interno. Ecco le sue parole

Termina con un pirotecnico pareggio la sfida tra Parma e Sampdoria al Tardini. Il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, ha commentato il risultato della partita ai microfoni di Radio 1.

Ecco il suo commento sulla gara: «Siamo stati bravi a rimanere in gara. Non era facile dopo il doppio svantaggio. All’inizio siamo stati bravi anche a passare in vantaggio poi dal rigore in poi siamo stati bravi a recuperare. Bel gioco o pragmatismo? Se analizziamo la gara di oggi abbiamo fatto tutto il secondo tempo nella loro metà campo. Un allenatore deve valorizzare il materiale che ha a sua disposizione».

D’Aversa ha poi parlato dell’obiettivo stagionale e sulle aspettative alimentate dopo un eccellente girone di andata: «Io credo che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo, e ci siamo quasi. Quindi non dobbiamo stare a vedere il bel gioco o altro. Conta raggiungere l’obiettivo. Rimpianti? No. Credo che abbiamo fatto qualche errore di valutazione dopo la vittoria contro l’Udinese. Non abbiamo gestito il vantaggio. Forse qualcuno pensava di aver già raggiunto l’obiettivo. Diciamo che noi però siamo qui, anche con diversi problemi di rosa e sfido chiunque a fare il nostro girone di ritorno».