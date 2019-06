Mario Balotelli ha parlato del suo futuro e non ha chiuso le porte a un possibile ritorno in Italia e un approdo a Parma

Mario Balotelli, attaccante del Marsiglia, ha parlato a Parma davanti agli studenti nel corso di un evento sui temi del razzismo, della diversità e dell’integrazione. Non poteva mancare una dichiarazione sul futuro e sul possibile approdo a Parma.

Così Balo: «Io non ho ancora deciso niente sul futuro. Devo parlare con il mio procuratore e non l’ho ancora fatto. Giocare nel Parma però sarebbe un onore». Bale torna in Italia?