Parma, Benito più di un’idea: colloquio a Milano col giocatore 

Parma, nel pomeriggio odierno c’è stato colloquio a Milano tra la dirigenza e Loris Benito, terzino dello Young Boys

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Parma è interessato a Loris Benito. Il terzino sinistro in scadenza di contratto con lo Young Boys, si è presentato quest’oggi a Milano per parlare proprio col club emiliano.

La dirigenza gli ha illustrato il progetto tecnico e ha proposto la propria offerta economica. Si aspetta ora la decisione del calciatore. Su di lui è forte l’interesse del Bordeaux.