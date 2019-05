Parma, Bruno Alves: «Conquisteremo la salvezza»

Bruno Alves carica i tifosi in vista della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina. Lui sarà assente per squalifica

Bruno Alves salterà la gara con la Fiorentina per squalifica. Il difensore del Parma ha perso la testa nel derby contro il Bologna e non potrà aiutare i suoi compagni nella gara del Tardini contro i viola, un nuovo scontro diretto perché la squadra di Montella non è ancora salva.

Il difensore ha ricevuto un riconoscimento speciale da parte dei tifosi presso il Parma Club Collecchio e ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a margine della premiazione, riportate dalla Gazzetta di Parma: «Peccato non esserci domenica, ma i miei compagni daranno il massimo. Conquisteremo la salvezza».