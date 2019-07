Parma, Bruno Alves: «Ecco i miei obiettivi per la prossima stagione»

Parma, Bruno Alves parla dal ritiro: ecco le sue considerazioni in vista della prossima stagione, e i suoi obiettivi

Bruno Alves ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Prato allo Stelvio: «Il nostro obiettivo è di chiudere in una posizione migliore rispetto allo scorso anno e di non soffrire così tanto come è successo nella seconda parte della scorsa stagione».

«Grassi, Sepe e Inglese sono giocatori speciali, hanno dimostrato tutte le loro qualità lo scorso anno, quindi è importante che siano ancora con noi quest’anno».