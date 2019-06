La dirigenza del Parma è a lavoro per assicurarsi le prestazioni di Ciano e Balotelli: incontro con gli agenti di entrambi

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza del Parma è a lavoro per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

In questo senso ci sarebbe stato un incontro per Ciano, di proprietà del Frosinone, ma anche un incontro con gli agenti di Mario Balotelli, attualmente al Marsiglia. Tuttavia per l’ultimo ci sarebbe troppa distanza per l’ingaggio.