Parma, Cornelius: «Mi sono costruito la possibilità di giocare in Nazionale»

Direttamente dal ritiro della Nazionale, Andreas Cornelius ha parlato della convocazione e dell’inizio di stagione con la maglia del Parma.

NAZIONALE – «Fino a un paio di mesi fa non mi sarei mai aspettato questa chiamata. Ma il calcio è questo e c’è tanto lavoro dietro a questa convocazione. Mi sono costruito questa opportunità, non è stato un regalo. So di poter tornare sui miei livelli».

TITOLARE – «Avevo visto durante gli allenamenti che avrei potuto giocare dall’inizio. Lo staff non mi ha dovuto dire molto. L’ho saputo e poi gestito la pressione nel migliore dei modi. Loro sanno che avrei potuto giocare da subito senza problemi e penso di averlo fatto alla grande. Venivo da due partite consecutive a Parma, sto bene»