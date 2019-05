Parma, D’Aversa: «Bologna superiore in tutto. Ora salviamoci!»

Il Parma è stato sconfitto a Bologna per 4-1. Le parole di Roberto D’Aversa al termine della gara del Dall’Ara

Brutto ko per il Parma, sconfitto per 4-1 a Bologna. Salvezza ancora in bilico per i ducali. Roberto D’Aversa ha commentato così la gara a Sky Sport: «C’è rammarico e dispiacere e tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, me per primo. Ci sta perdere ma non in questo modo. Senza crearci alibi, il Bologna ci è stato superiore in tutto e ha meritato di vincere».

Prosegue D’Aversa: «Bisogna raggiungere l’obiettivo che è la salvezza, bisogna ricaricare le energie. Non è semplice dopo una sconfitta ma dobbiamo scendere in campo con il massimo spirito per vincere e per salvarci, purtroppo questa sera tutto questo non si è visto».