Parma, D’Aversa: «Venerdì l’incontro con la società»

Roberto D’Aversa ha guidato il Parma alla salvezza. Il tecnico dovrebbe rimanere ancora alla guida dei ducali

Roberto D’Aversa ancora alla guida del Parma? Il tecnico dei ducali ha parlato a Sky Sport al termine della sfida con la Roma: «Quando si è liberi di testa, è normale che si giochi con più personalità e con la Roma abbiamo fatto una grande partita».

Prosegue D’Aversa: «Siamo l’unica neopromossa ad essersi salvata. Sono felice per gli esordi di alcuni ragazzi, se lo meritavano. Futuro? Fino a venerdì sarà a Parma perché i bambini vanno a scuola. Poi andrò in vacanza. Ci incontreremo con la società, credo venerdì, ma non credo che ci siano problemi».