Parma, Faggiano: «Non possiamo permetterci De Rossi». Sogno Balotelli

Calciomercato Parma: Faggiano fa il punto della situazione in entrata: De Rossi impossibile. Il sogno resta Mario Balotelli

I tifosi del Parma chiedono al ds Faggiano un grande colpo di mercato. Tra tutti spiccano i nomi di Daniele De Rossi e Mario Balotelli.

Faggiano risponde così a Radio Kiss Kiss: «De Rossi è un giocatore che non possiamo permetterci. Balotelli lo vorrebbero tutte le squadre, parliamo con tanti attaccanti ma non è facile. Se dovesse arrivare lui chiaro che potrebbe non esserci spazio per Inglese».