Parma, Gervinho e la sua imprescindibilità per i gialloblu

Per lo stile di gioco del Parma, il peso tattico di Gervinho è stato gigantesco. Scopriamo quanto ha influito l’ex Roma

Il Parma di D’Aversa è stata una delle squadre più basse e difensive della Serie A 2018-2019. I gialloblu non erano interessati a gestire il possesso, ma anzi attaccavano in spazi larghi con veloci ripartenze.

Proprio per questo è stato decisivo l’impatto di Gervinho a Parma. L’ivoriano era l’uomo chiave nelle transizioni emiliane, in grado di effettuare letali ripartenze grazie a impressionanti doti atletiche sul lungo. Gervinho è non a caso il primo giocatore di D’Aversa per dribbling totali ogni 90′: ben 4.7.