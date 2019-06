Parma, Gobbi al bivio: ritiro o ultimo anno da calciatore

Massimo Gobbi deve decidere il suo futuro. Il calciatore del Parma pensa al ritiro con ruolo nello staff di Faggiano

Massimo Gobbi, terzino sinistro del Parma, potrebbe appendere le scarpe al chiodo. Secondo La Gazzetta di Parma, il laterale mancino dei ducali si trova di fronte a un bivio e nei prossimi giorni dovrà sciogliere le riserve.

Il calciatore, 39 anni a ottobre, starebbe valutando la possibilità di appendere gli scarpini al chiodo. Il giocatore potrebbe entrare a far parte dello staff del ds Faggiano in qualità di osservatore, altrimenti continuerà per un altro anno da giocatore, probabilmente sempre a Parma.