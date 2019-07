Parma, Hernani: «Ecco il ruolo in cui preferisco giocare»

Il centrocampista del Parma, Hernani, ha parlato della sua nuova esperienza con la maglia dei crociati e del ruolo in cui preferisce giocare

Direttamente dallo Stelvio, il nuovo acquisto del Parma, Hernani, si è concesso a qualche domanda arrivata dai giornalisti presenti. Ecco le sue parole, riportate da tuttomercatoweb, sulla sua nuova esperienza con la maglia dei crociati: «Sono molto contento di essere qui, sono conscio dello sforzo che ha fatto la società per portarmi qui in Italia e farò di tutto per ripagarli».

«In che ruolo preferisco giocare? Gioco meglio sulla sinistra ma al giorno d’oggi è difficile collocarsi in campo, bisogna essere bravi sia a difendere che ad attaccare. Mi adatto in ogni ruolo pur di giocare. Obiettivo salvezza? L’obiettivo che abbiamo è di mantenere la categoria, dovremo lottare partita dopo partita, dopodiché l’importante è fare il meglio possibile e cercare di arrivare più in alto possibile nonostante l’obiettivo principale sia la salvezza».