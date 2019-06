Parma, il budget per il mercato raddoppia: i dettagli

Il Parma pensa al prossimo calciomercato. Aumenta il budget a disposizione del direttore sportivo Faggiano in vista dell’estate

Il Parma vuole colpi importanti per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da ParmaLive, il club ducale potrebbe contare su un budget decisamente più sostanzioso rispetto a un anno fa.

Lo scorso anno furono 12 i milioni a disposizione di Faggiano per plasmare una formazione in grado di ottenere la salvezza, quest’anno invece saranno il doppio: si parla di un budget da 20-25 milioni per il calciomercato estivo del club parmigiano.