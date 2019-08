Parma, il ds Foggiano: «Inglese affare complicato, ci sono stati mille ostacoli. Ora pensiamo alle uscite»

Ha parlato così il direttore sportivo del Parma, Daniele Foggiano, sulle prossime pagine del mercato dei crociati. Ecco le sue parole a La Gazzetta di Parma: «Adesso il lavoro entra nel vivo. Per prima cosa dobbiamo pensare a quei ragazzi che non rientrano nei piani tecnici della squadra, dobbiamo mandarli a fare esperienza. Per ora pensiamo soprattutto alle uscite. Poi vedremo e valuteremo l’eventuale arrivo di qualche giocatore».

«Inglese non è stato semplice perché sino a dieci minuti prima della sua firma con noi, ci sono stati mille ostacoli».