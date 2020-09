Parma, in arrivo in prestito secco Nehuen Perez dall’Atletico Madrid

Il Parma avrebbe raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’arrivo in prestito secco del difensore Nehuen Perez

Il Parma ha superato la concorrenza della Roma e ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’acquisto di Nehuen Perez. Il difensore classe 2000 arriverà in Emilia in prestito secco.

Il calciatore argentino ha giocato nell’ultima stagione in Portogallo con la maglia del Famalicao in prestito. Nehuen Perez non ha ancora giocato neanche una partita con la squadra allenata da Simeone. Adesso giocherà in Italia e, più precisamente, nel Parma.