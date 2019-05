Parma, infortunio Inglese: l’attaccante degli emiliani non sarà disponibile per il match contro la Fiorentina per un problema fisico

Secondo quanto proferito dal tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, in conferenza stampa, l’attaccante dei crociati, Inglese, si è infortunato nel corso della mattinata.

Il centravanti non riuscirà dunque a prender parte alla delicata partita interna contro la Fiorentina per colpa di un problema fisico. Inglese resterà comunque in panchina nel corso del match. Il suo nome figura infatti tra i convocati di D’Aversa.