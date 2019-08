Parma Juve: come ha giocato Cristiano Ronaldo

Come ha giocato Cristiano Ronaldo in Parma-Juve. Sarri lo sta utilizzando in modo diverso rispetto ad Allegri

Suscitava curiosità l’utilizzo che Cristiano Ronaldo avrebbe avuto nella Juve di Sarri. Nell’esordio di Parma, il portoghese ha giocato molto più al centro dell’attacco rispetto ad Allegri. Nonostante nominalmente partisse come attaccante sinistro, ha giocato molto vicino ad Higuain, quasi mai ricevendo palla in situazioni defilate.

Qui potete vedere bene Cristiano Ronaldo che agisce da esterno sinistro. 👀 #ParmaJuve pic.twitter.com/JQ3GvFUFDd — French (@fderiu) August 24, 2019

Come si vede nelle posizioni medie ricoperte, in realtà il portoghese ha giocato più spostato a destra che non a sinistra, con Higuain “cucitore”. Insomma, si vuole sfruttarlo di più come attaccante.