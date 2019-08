Parma Juve: Costa concentra il gioco della Juve a destra

Douglas Costa è l’accentratore della manovra offensiva della Juve. Il brasiliano catalizza il gioco della squadra a destra

Il lato forte della Juve di Sarri è quello destro, ossia la zona in cui agisce Douglas Costa. Il brasiliano sta diventando il vero regista offensivo della squadra, il catalizzatore della manovra. Di conseguenza, l’intera squadra oscilla su quel lato, con pure Ronaldo che partendo da sinistra va a finire a destra.

La slide sopra fotografa l’azione dell’occasionissima del portoghese: oltre a Higuain e Ronaldo sul centro-destra, va notata pure la posizione avanzata di Pjanic, che si alza per incidere in zona di rifinitura. In una Juve che sta costantemente alta, il bosniaco può dare molto nella trequarti avversaria.