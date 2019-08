Parma Juve: Costa e la generosità in fase difensiva

Douglas Costa sta dimostrando grande sacrificio anche in fase difensiva. A Parma ha fatto molto bene sotto questo aspetto

Douglas Costa è stato il totale accentratore della manovra offensiva in Parma-Juve, dimostrando di essere già molto inserito negli schemi di Sarri. Oltre a ciò, il brasiliano si è sacrificato molto in fase di non possesso, con una serie di ripiegamenti profondi.

Uno di questi nella slide di sopra, in cui consente alla Juve di recuperare il pallone. L’ex Bayern sta palesando quindi grande generosità dal punto di vista difensivo. Non stupisce che Sarri lo reputi il pilastro su cui costruire la stagione.