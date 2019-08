Parma Juve: Higuain e l’ottima intesa con Ronaldo

Higuain ha mostrato parecchi segnali interessanti in Parma-Juve, soprattutto nell’intesa con Ronaldo. C’è però qualche ombra

La gara di Higuain in Parma-Juve è stata condizionata da luci e ombre. Il Pipita è sembrato poco esplosivo in area di rigore, e inoltre pare in affanno atleticamente quando gli spazi si allargano.

Tuttavia, nello stretto, ha dimostrato un’eccellente intesa con Ronaldo, facendolo tirare per ben due volte. Storicamente il portoghese si esalta con centravanti di manovra come l’argentina. I due attaccanti hanno giocato molto vicini, proprio perché Sarri voleva che dialogassero (come nella slide sopra): Higuain possiede infatti grandi qualità in rifinitura, avrebbe un ruolo simile a Benzema nel caso rimanesse.