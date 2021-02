Parma, Kucka si sfoga: «Com’è possibile smettere di giocare?»

Juraj Kucka, centrocampista del Parma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio subito in rimonta contro lo Spezia: le sue parole

«I punti persi nelle ultime partite per noi sono tanti. Perché succede questo non lo so, riusciamo a giocare 70 minuti, poi smettiamo e poi ricominciamo alla fine. È una cosa che ci chiediamo. Gli infortuni sono cose che accadono nel calcio, gli infortuni fanno parte di questo ed è una cosa che non si può controllare. Se qualcuno si fa male, si fa male. Ci sono gli altri che poi devono essere pronti a subentrare e dare sempre il massimo. Ognuno di noi deve pensare a se stesso e chiedersi se fa il massimo per vincere la partita. Siamo undici in campo e altri cinque pronti ad entrare. Ognuno di noi deve chiederlo a se stesso».