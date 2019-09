Il centrocampista del Parma Kulusevski ha analizzato la vittoria sul Torino: «Scendiamo sempre in campo per vincere» – VIDEO

Dejan Kulusevski è intervenuto in zona mista per analizzare la vittoria contro il Torino: «Siamo molto contenti, scendiamo sempre in campo per vincere e stasera non era facile. Abbiamo ottenuto la seconda vittoria consecutiva, ora pensiamo alla terza.

Il centrocampista del Parma ha continuato: «Era importante vincere. Credo molto in me e dopo le prime partite mi sento meglio. La Serie A è un sogno, cerco di fare sempre di più».