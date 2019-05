Parma, la salvezza si complica. I tifosi rifiutano le maglie

Il Parma ha perso con il Bologna nel derby dell’Emilia. L’Empoli si avvicina: sono solo 3 i punti di distacco

Il Parma è stato sconfitto ieri dal Bologna nel derby della via Emilia. Un ko senza appello per gli uomini di D’Aversa e il tecnico non ha voluto scuse: «Ci sta perdere ma non in questo modo. Senza crearci alibi, il Bologna ci è stato superiore in tutto e ha meritato di vincere».

L’Empoli ha 35 punti dopo la vittoria con la Samp, il Parma è fermo a quota 38. I tifosi presenti al Dall’Ara non hanno apprezzato. I calciatori, con il presidente Pizzarotti, hanno salutato i tifosi. Qualche maglia è tornata indietro, è stata rispedita al mittente. I tifosi hanno contestato la squadra. E alla prossima c’è la Fiorentina.