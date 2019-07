Parma, Laurini: «Volevo venire qui già un anno fa, ma…»

L’ex difensore francese della Fiorentina, Vincent Laurini, ha rilasciato le prime parole nella sua avventura con il Parma

Dal ritiro del Parma, arrivano le prime parole del neo acquisto Vincent Laurini. Il difensore francese ex Fiorentina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: «Ho fatto la gavetta, sono partito dall’Eccellenza e piano piano sono arrivato in Serie A. Sono contento di essere a Parma, è una grande società e darò il massimo. Spero di fare bene. Ho sempre trovato squadre e gruppi vincenti, in cui mi sono sempre inserito bene, sono sicuro che a Parma troverò altrettanto. Volevo venire qui, era il mio obiettivo».

«Un anno fa non se ne fece nulla, a gennaio sono stato molto vicino a passare al Parma ma anche in quel caso sono rimasto a Firenze. Però ora sono molto contento di essere qui. I tanti campioni francesi passati da qui? Sì, hanno fatto la storia di questa società. Fare l’1% di quanto fatto da loro sarebbe già tanto».