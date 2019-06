Parma, le statistiche mostrano lo spirito difensivo di D’Aversa

Il Parma di D’Aversa è stata la squadra più attendista del campionato. I numeri confermano l’indole passiva della formazione emiliana

Abbiamo scritto dello studio pubblicato da @calciodatato. L’account ha pubblicato un grafico relativo all’atteggiamento in non possesso delle squadre di Serie A. Questo grafico mostra quanti passaggi vengono concessi prima di rientrare in controllo del pallone.

Quanti passaggi concedono le squadre di Serie A prima di rientrare in possesso del pallone? Il Torino di Mazzarri, miglior squadra del campionato italiano, soltanto 3.35. 1.36 in meno della Juventus, 1.37 in meno della Roma e 1.43 in meno del Milan. pic.twitter.com/0xMu9kMd49 — CalcioDatato (@CalcioDatato) June 13, 2019

Come si può vedere, il Parma di D’Aversa è la squadra più attendista e difensiva della Serie. In media, recupera palla ogni 5.71 passaggi concessi all’avversario. Peggio di Frosinone e Chievo.