Parma, Lucarelli rivela: «Lontano dalla squadra perchè ho preso il Covid»

Alessandro Lucarelli, in conferenza stampa, parla del suo ultimo periodo e della “lontananza” dal Parma.

«Innanzitutto non sono potuto tare vicino alla squadra perché ho preso il Covid e mi spiace. Quello che mi compete è che io ai tifosi voglio bene ma non posso mettermi a rispondere ai tifosi sui social. Io starò qui e darò una mano dando la mia opinione. Ci sono ruoli e competenze che vanno rispettati, anche se a volte non mi si vede faccio la mia parte».