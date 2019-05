Parma, ora il futuro: difficile la permanenza di Inglese

Il Parma dovrebbe rinunciare a Roberto Inglese. L’attaccante di proprietà del Napoli potrebbe finire all’Atalanta

Difficile, quasi impossibile, la permanenza di Roberto Inglese a Parma. L’attaccante arrivato in prestito dal Napoli potrebbe tornare alla base ma non per restarci: il club azzurro potrebbe usarlo come contropartita in uno scambio.

L’attaccante potrebbe finire all’Atalanta nell’affare Josip Ilicic: il Napoli ha l’intesa con il giocatore ma non hai ancora parlato con la Dea. Nei discorsi potrebbe finire proprio Roberto Inglese, uno dei protagonisti della salvezza del Parma.