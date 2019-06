Il Parma pensa a Stefan Radu, esperto difensore della Lazio che cambierà maglia in estate. Ostacolo ingaggio

La Lazio ha dato il benservito a Stefan Radu. L’esperto difensore non rinnoverà il contratto con il club laziale e cerca una nuova casa. Secondo La Gazzetta di Parma, il Parma starebbe pensando a lui.

Possibile un rinforzo d’esperienza per mister D’Aversa. Il giocatore è in uscita dalla Lazio ma non sarà semplice arrivare a lui perché chiede oltre un milione di euro a stagione.